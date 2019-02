Attualità Villafranca di Verona / Via Monte Baldo

Catullo, i viaggiatori crescono ancora. E per l'estate più destinazioni

Gennaio si è chiuso con 206.963 passeggeri, in crescita del 7,6% rispetto a gennaio 2018. E anche febbraio dovrebbe essersi concluso in crescita. E nella bella stagione, quattro nuovi voli per Malta, Zante, Amsterdam e Madrid