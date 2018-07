Una catena di Ponte Pietra danneggiata dai lucchetti degli innamorati

Sembra che non passi più di moda, il gesto fatto da centinaia di giovani e turisti di chiudere un lucchetto sulla catena o sulla cancellata di un ponte, per simboleggiare il proprio amore. Lucchetti diventati ormai tantissimi anche a Verona. Li si possono vedere sui ponti, ma anche in piazza Bra, a Castelvecchio e al Teatro Romano. E sono così tanti che la polizia municipale veronese li deve controllare perché a volte possono appesantire cavi oppure danneggiare dei monumenti. E questa mattina, 20 luglio, gli uomini della municipale hanno dovuto rimuovere una delle catene che si trovano all'imbocco di Ponte Pietra. La catena era stata danneggiata proprio dal peso dei lucchetti lasciati dagli innamorati. Il supporto sarà sostituito quanto prima.