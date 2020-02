Cassonetti intelligenti: un migliaio le tessere e i kit consegnati a Verona

Sono circa un migliaio le tessere ed i kit personali consegnati dagli operatori di Amia ai cittadini residenti in 6a e 7a circoscrizione, nel corso della prima settimana di campagna informativa organizzata dalla società di via Avesani.

Incontri pubblici, punti informativi nei mercati, ecosportelli in diverse zone della città, incontri formativi nelle scuole, in vista dell’imminente scadenza del 24 febbraio, data in cui saranno definitivamente operativi i nuovi cassonetti ad accesso controllato. Una vera e propria “rivoluzione” nel segno dell’efficienza e della tecnologia, secondo Amia, che porterà numerosi benefici alla collettività in termini di pulizia e ambiente delle zone interessate.

Saranno complessivamente 234 i nuovi cassonetti che potranno essere aperti solamente tramite un’app da cellulari o con una tessera personale e che potranno quindi essere utilizzati solamente dagli utenti della zona. Durante il mese di febbraio la società di via Avesani, in coordinamento con la 6° e 7° circoscrizione, ha organizzato un ciclo di incontri pubblici informativi destinati ai cittadini. Gli appuntamenti, durante i quali sarà possibile ritirare il kit e scaricare l’app assistiti da apposito personale al quale sarà possibile chiedere informazioni, proseguiranno anche in questi giorni, sempre alle ore 20.30: lunedì 10 febbraio presso il centro Tommasoli in via Perini, mercoledì 12 e venerdì 14 presso l’istituto scolastico Pasoli di via Dalla Corte. Da oggi tutte le operazioni di consegna potranno essere svolte anche presso l’ecosportello di Amia in via Avesani, con orario 13-19 dal lunedì al sabato.

«Una sperimentazione che vedrà coinvolte migliaia di famiglie ed attività commerciali e che prevede, soprattutto in questa prima fase di avvio, un’imponente campagna di informazione e supporto alla cittadinanza da parte di tutti gli uffici e le risorse di Amia», ha commentato il presidente Bruno Tacchella.