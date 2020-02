Cassonetti intelligenti a Verona, in 2 mila non hanno ancora ritirato il kit

Ci sarà tempo fino a sabato 7 marzo per ritirare il kit, la tessera personale e per scaricare l’apposita App sul proprio cellulare. Amia ha deciso di prorogare la scadenza per l’adempimento necessario ai residenti di buona parte della 6° e 7° circoscrizione per poter utilizzare i nuovi cassonetti ad accesso controllato, già in buona parte operativi dal 24 febbraio. Ad oggi risultano consegnate 6750 tessere su un totale 8600 e sono stati circa 4000 i cittadini e le attività commerciali che hanno scaricato l’applicazione.

Un’importante novità per un vasto territorio della città scaligera che sarà attrezzato di nuovi cassonetti dotati di una tecnologia all’avanguardia che fanno di Verona la capofila in Italia. L'app, tra le varie funzioni, è in grado di segnalare con una mappa interattiva i punti in cui sono collocati i nuovi contenitori.

I circa 2 mila residenti o attività che non hanno ancora provveduto, avranno quindi tempo fino alla prossima settimana, recandosi al mattino (dalle 8 alle 14) in sede della Settima Circoscrizione e nel pomeriggio (dalle 13 alle 19) in Amia.

Dopo il 7 marzo le operazione di ritiro potranno essere effettuate solamente in Solori che provvederà anche all’avvio degli accertamenti relativi agli inadempienti.