Rivoluzione del casello di Verona Nord «parziale, si poteva osare di più»

Sono le considerazioni del Senatore veronese del Partito Democratico, Vincenzo D'Arienzo, sul progetto di rivoluzione del casello autostradale di Verona Nord, presentato mercoledì dal Comune di Verona e dall'Autostrada del Brennero.

Quel casello è interessato da un'elevata promiscuità: traffico commerciale e privato, traffico di natura locale, da/verso l'aeroporto ed il villafranchese, l'area doganale nonché snodo da/verso l'area dei centri commerciali lungo la strada bresciana. Un miscuglio che poteva essere separato a seconda delle destinazioni attraverso una sapiente divisione dei rami stradali.

L'intervento rischia di essere parziale perché è vero che si prevede di allargare la strada proveniente dalla Valpolicella da una corsia attuale a due fino al bivio per entrare o meno in autostrada, ma resta una sola corsia pochi metri più avanti, ovvero nel tratto di collegamento tra questa ed il bivio verso l'aeroporto e la gronda nord verso Verona, nonchè l'ingresso nella rotonda.

L'imbuto, pertanto, potrebbe crearsi proprio lì, quando la strada per recarsi verso Verona o sulla tangenziale sud ripassa da due a una corsia.

Il progetto, poi, non prevede nulla sulla strozzatura esistente sulla strada che proviene da Verona o da Villafranca, verso la Valpolicella. L'immissione in quel tratto stradale ad una sola corsia per coloro che provengono dalla gronda nord e dalla tangenziale sud per andare verso la Valpolicella e il Lago resterà intatta, come adesso.

Inoltre, poiché c'è lo spazio, era possibile progettare corsie uscite/entrate specifiche per i vari collegamenti verso le diverse destinazioni oggi servite, in modo da rendere semplice per tutti gli automobilisti accedervi e indirizzarsi presso la meta preferita.

Il rifacimento dell'area era anche l'occasione per pensare ad un collegamento diretto tra il casello e la tratta della gronda nord da/verso l'aeroporto. In questo modo, si sarebbe realizzata l'entrata/uscita dedicata allo scalo eliminando definitivamente la balzana idea di costruire un casello apposta a Dossobuono.

Il Comune di Verona si è accontentato del classico piatto di lenticchie senza programmare un intervento strategico che avrebbe risolto molte più esigenze di quelle che questo progetto risolverà.

Insomma, non è tutto oro ciò che luccica.