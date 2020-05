Dalla "Carta dei valori" alla condivisione di un progetto perché Verona riparta: diretta online

Le iniziative promosse dalla Carta dei Valori, legate al Festival della Dottrina Sociale, non si fermano. Si terrà oggi, venerdì 22 maggio a partire dalle 18, infatti, il convegno “Un progetto da condividere perché Verona riparta”, organizzato dai firmatari della Carta. L’incontro, che potrà essere seguito da tutti i cittadini, sarà realizzato in video conferenza da sala Arazzi di palazzo Barbieri. Per seguire la diretta streaming del convegno è sufficiente collegarsi al link

https://www.youtube.com/ channel/UCqKjQsEWI1Eryu-Omq4i_ KQ

oppure digitare nel box di ricerca della homepage di Youtube “Comune di Verona - Ufficio Stampa e Web”.

Il programma prevede una presentazione dell’iniziativa da parte del segretario generale di Fondazione Cattolica e componente della Fondazione Segni Nuovi Adriano Tomba, mentre il dirigente della Camera di Commercio Riccardo Borghero farà una breve relazione sullo stato dell’economia veronese. Seguirà la tavola rotonda con il sindaco Federico Sboarina, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Riello e il rettore dell’Università di Verona Pierfrancesco Nocini. Condurrà l’incontro il direttore de L’Arena Maurizio Cattaneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre ai protagonisti della tavola rotonda, saranno collegati in videoconferenza tutti i rappresentanti degli altri enti sottoscrittori della Carta dei Valori: Cattolica Assicurazioni, Veronafiere, aeroporto Catullo, Atv, Confcooperative, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato, Cisl Verona, Apindustria, Casartigiani, Confederazione Agromeccanici e Banca di Verona. Presente in videoconferenza anche il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli. Il convegno in programma vuole concretizzare i temi contenuti nella Carta dei Valori, il documento sottoscritto dai protagonisti della vita cittadina, lo scorso novembre, al termine della nona edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. L’obiettivo è affrontare in maniera condivisa le sfide attuali e superare questo complesso momento per gettare le basi di un nuovo sviluppo sostenibile per il territorio veronese.