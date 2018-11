“Seduti si può”. Tutti in carrozzina a vedere la partita della Tezenis

Mettersi in gioco, passando un pomeriggio sulla sedia a rotelle. Non solo per guardare la partita, ma anche per andare al bar o al bagno. Si terrà domenica 25 novembre, all’Agsm Forum in occasione del match tra Tezenis Verona e Bondi Ferrara, la seconda edizione dell’iniziativa “Seduti si può”. L’appuntamento ha un duplice obiettivo, sensibilizzare i normodotati e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Tutti coloro che accetteranno la sfida potranno entrare gratuitamente alla partita ed assistere all’evento, rimanendo per tutto il tempo sulla carrozzina. Basta iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo skarrozzatavr@gmail.com. La prenotazione è necessaria per consentire all’Ortopedica Scaligera di fornire un numero adeguato di sedie a rotelle.

Durante l’intervallo della partita gli atleti paralimpici dell’Olympic Basket proporranno inoltre una esibizione di tiro a canestro.

L’iniziativa è promossa da U.S.Acli Verona in collaborazione con l’Olympic Basket Verona, la Scaligera Basket e il movimento La Skarrozzata, con il patrocinio del Comune e di Agsm.

La manifestazione è stata presentata giovedì mattina in sala Arazzi dall’assessore allo Sport e Tempo libero Filippo Rando, insieme al presidente U.S.Acli Giuseppe Biasi e al referente del movimento La Skarrozzata Giacomo Benanzioli. Presenti inoltre Marco Antonio Cappelletti per Agsm, il general manager della Scaligera Basket Daniele Della Fiori e gli atleti Saverio Pellegrino e Michele Zilocchi dell’Olympic Basket.

«È un evento che unisce la voglia di fare sport allo stare insieme, al fine di stimolare le persone con disabilità ad uscire di casa e a praticare qualche disciplina – ha spiegato Rando -. I cittadini avranno la possibilità di mettersi in gioco e condividere un’esperienza unica insieme agli atleti paralimpici, per comprendere che anche la sedia a rotelle è un mezzo per fare sport. Un ringraziamento alla Scaligera Basket per la sua vicinanza al territorio e la sensibilità dimostrata».