Carnevale in provincia di Verona, circa 80 eventi da gennaio a settembre

Sono stati presentati oggi, 3 gennaio, gli eventi del carnevale veronese per l'anno 2020, promossi dal coordinamento dei comitati carnevaleschi. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e, per il coordinamento, la presidente Loretta Zaninelli, Antonio Soffiati, Arnaldo Bissoli, Lara Turrini, Assunta Micheletti, Sonia Cordioli e Simone Vesentini.

In tutto gli appuntamenti saranno circa 80: dal primo, il 12 gennaio a Santo Stefano di Zimella, alla chiusura a Torri del Benaco il 12 settembre.

La stagione carnevalesca 2020 verrà aperta ufficialmente con una cena solidale l'11 gennaio al ristorante Al Frassino di Peschiera del Garda. Una delle manifestazioni più attese sarà la messa celebrata nella chiesa di San Zeno di Mozzecane, il 9 febbraio, dove i fedeli parteciperanno con i tipici costumi carnevaleschi.

Nel corso del 2020 si alterneranno i tradizionali eventi del carnevale veronese: le elezioni e le investiture delle maschere, le sfilate dei carri allegorici e di maschere provenienti anche da fuori provincia e gli appuntamenti gastronomici. Inoltre, anche quest’anno, tutte le maschere saranno chiamate a divulgare la tradizione del carnevale nelle scuole e a partecipare a eventi speciali nelle case di riposo e negli istituti che ospitano ragazzi diversamente abili.

Come per le precedenti edizioni, il coordinamento promuoverà il trofeo per i carri allegorici, che prevede la premiazione del carro più votato in base alla somma dei punteggi assegnati dalle giurie territoriali che saranno presenti in ogni comune.

Confermato anche il concorso scolastico «La provincia e il suo carnevale», dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio scaligero.

Torna, infine, il concorso online «Fotografa il Carnevale Veronese». La sfida premierà le immagini capaci di raccontare al meglio le emozioni del carnevale.