Percorso più lungo per la rievocazione storica della Caprino-Spiazzi

Si avvicina l'edizione 2018 della rievocazione storica Caprino-Spiazzi. Sabato 8 e domenica 9 settembre, gli appassionati torneranno a darsi appuntamento sulle rampe che da Caprino Veronese si inerpicano fino a Spiazzi. Grazie all'impegno dell'Automobile Club Verona, in collaborazione con ACI Verona Sport e AC Verona Historic, e grazie alle amministrazioni comunali di Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo, la manifestazione non competitiva riporterà su strada le auto d'epoca che hanno fatto la storia della cronoscalata.

Come per le edizioni precedenti la rievocazione ammetterà al via vetture di qualsiasi tipologia, con l'allargamento dell'ammissibilità fino al 1994 e la consueta suddivisione in due categorie: la "Parata Classica" dove saranno ammesse solo vetture stradali regolarmente targate e assicurate dell'epoca 1919-1994, e il "Raduno Rievocativo Dinamico" a cui potranno partecipare vetture 1950-1994 in allestimento corsa anche senza targa.

Molto diversa la logistica dell'evento, che quest'anno prevede due giornate con tre salite, una al sabato e due alla domenica. Altra novità è che il percorso utilizzato sarà quello storico nella sua conformazione più lunga, per una lunghezza complessiva che sfiora i 9 chilometri.

L'Automobile Club Verona riserverà una speciale scontistica ai team che iscriveranno almeno 10 partecipanti. Al raggiungimento della quota tutti gli iscritti di quel gruppo potranno infatti iscriversi alla quota agevolata di 225 euro anziché 250 euro.

La rievocazione storica Caprino-Spiazzi 2018 prenderà il via sabato 8 con le verifiche che si terranno a Villa Nichesola, gioiello architettonico di Caprino che raramente viene messo a disposizione. Alle 16, la prima manche e poi il riordino notturno in piazza Stringa e piazza della Vittoria. Domenica le consuete due salite alle 10.30 ed alle 14.30 con la mostra statica sempre in centro a Caprino tra la prima e la seconda e le premiazioni nella sede comunale di Palazzo Carlotti, al termine degli arrivi intorno alle 18.

Le iscrizioni chiuderanno lunedì 3 settembre.