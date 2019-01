Capodanno in piazza Bra, un residente: «Vicolo usato come cesso»

Anche quest'anno la nostra via di casa, dietro Piazza Bra e al Municipio, è ridotta ad un immonda latrina di urina e vomito. I soliti baccanti di ieri sera hanno usato il vicolo come cesso. Succede ogni anno.

A scriverlo è il cittadino di Verona Simone Vesentini sul suo profilo Facebook. Nonostante l'impegno dei lavoratori di Amia nel ripulire la città dopo la festa di Capodanno, Vesentini si è lamentato perché durante la festa i partecipanti hanno fatto i loro bisogni negli angoli bui dei vicoli vicino a piazza Bra. «Ieri sera ho parlato con dei vigili urbani che mi hanno invitato ad avere pazienza, mentre anche davanti a loro la gente pisciava e vomitava sui muri senza ritegno o paura alcuna della divisa», ha aggiunto il residente veronese nel suo post sul social network corredato anche di foto.

Cara amministrazione - conclude il cittadino - cari organizzatori del concertone, voi che per settimane vi vantate di attendere 25mila persone in piazza più le migliaia assiepate nelle vie intorno, perché non mettete i bagni chimici come in tutti i paesi civili del mondo? Vergognatevi.