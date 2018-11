Capodanno al mare per le famiglie con bambini: aperte le iscrizioni

Da giovedì 22 novembre sono aperte le iscrizioni per l’iniziativa “Capodanno al mare”, promossa dall’assessorato al Turismo Sociale, per famiglie residenti a Verona con almeno un figlio minore. Le domande vanno presentate esclusivamente via mail all’indirizzo vacanzefamiglie@comune.verona.it, indicando dati anagrafici dei partecipanti e numero di telefono.

Previsti quest’anno quattro giorni a Lignano Sabbiadoro, da sabato 29 dicembre a martedì 1 gennaio, al centro vacanze Bella Italia & Efa Village.

La quota di partecipazione, 140 euro a persona, è ridotta a 30 euro per i bambini fino ai 13 anni in camera con i genitori, e comprende pensione completa dalla cena del 29 dicembre al pranzo del 1° gennaio, cenone di fine anno, animazione per grandi e piccini. Sono esclusi il trasporto e le escursioni.

Per informazioni visitare il sito del Comune www.comune.verona.it/turismosociale oppure recarsi all’Ufficio Turismo Sociale in via Adigetto 10 – Palazzo Anagrafe, piano terra, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Tel. 045 8077472 – 8077056.