Fuochi d'artificio, laser show, RTL e Anastasio per il Capodanno in piazza Brà

Nella notte di lunedì 31 dicembre, piazza Bra ospiterà il grande spettacolo di San Silvestro 2018 - Capodanno 2019. L’evento è promosso dal Comune di Verona per festeggiare la fine del vecchio anno e l’arrivo di quello nuovo.

La serata sarà organizzata da Doc Servizi, società cooperativa operativa nel campo della tutela del lavoratore dello spettacolo, in collaborazione con Studioventisette. Sponsor e supporter: AGSM, AMT, ATV, CSA Security, Full sound, Studio Tecnico Salvetti, Hotel Leon D’Oro, Pirotecnica Santantonio e Valdo Spumanti.

Dopo il grande successo del 2018, si conferma la partnership con il primo network radiofonico italiano RTL 102.5, che seguirà l’evento sia con collegamenti in diretta, che con "La Discoteca Nazionale”. La grande festa avrà così copertura mediatica nazionale assicurata anche dalla presenza di un ospite speciale, il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, Anastasio.

A condurre la serata Francesca Cheyenne, veronese di nascita e nel cuore, volto noto nel panorama televisivo nazionale e storica voce di RTL, ormai esperta traghettatrice del capodanno veronese. Oltre ai collegamenti e alla presenza “on Stage” di RTL 102.5, lo show sarà trasmesso in diretta anche su Telearena e Telemantova.

Verona è una tra le più importanti città turistiche al mondo e, proprio per questo, la notte di “San Silvestro 2018 – Capodanno 2019” avrà un carattere internazionale con James Taylor Quartet, guest principale della serata. Si tratta di un ospite di fama assoluta, creatore dell’acid jazz mondiale, e da oltre 30 anni in tour nei jazz club più prestigiosi del mondo, partendo dalla sua città Londra, passando da Parigi, Berlino, Madrid approdando costantemente a New York, Manhattan, Chicago. È autore di grandi arrangiamenti di sigle televisive e di film mondiali tra cui Mission Impossible e Starsky & Hutch, oltre che noto musicista e virtuoso del suono Hammnd Groove, conosciuto e stimato in tutto il mondo nel panorama jazz e funk. James Taylor Quartet porterà uno spettacolo di grande eleganza e qualità che trasformerà piazza Bra in un salotto prestigioso della soul, jazz e funky music mondiale.

Resident band del capodanno veronese, gli indiscussi numeri uno del panorama funky italiano, i Ridillo. A scaldare l’atmosfera della piazza ci penserà la grande voce soul di Silvia Fortes, la cantautrice di origini capoverdiane nota al pubblico per la sua esperienza ad X Factor 10 che l’aveva vista arrivare alle fasi finali nella squadra voluta da Manuel Agnelli. Sul palco di piazza Bra anche Novel, la giovane band veronese, quest’anno tra i partecipanti di X Factor e in uscita con l’album nel 2019, che in questa importante occasione sarà presentata alla città.

Dalle 23.30 collegamento in diretta con RTL 102.5 per il conto alla rovescia con la musica di Anastasio, il vincitore di X Factor. E dopo Anastasio, allo scoccare della mezzanotte, piazza Bra diventerà la Discoteca Nazionale di Rtl 102.5 con Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne e il dj Fabio Romano per dare il via all’anno nuovo a ritmo di musica.

Alla mezzanotte non mancherà l’atteso spettacolo pirotecnico e musicale dall’Arena, che quest’anno per la prima volta assoluta sarà arricchito anche da un laser show spettacolare preceduto dal classico conto alla rovescia con il sindaco Federico Sboarina.

In occasione dell’evento sono previste speciali misure per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.