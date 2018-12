Una festa a misura di bimbo, a San Zeno per la prima volta si terrà il "Capodanno dei bambini"

Un Capodanno a misura di bambino, con giochi, balli, dolci e un gran finale con coriandoli d’artificio. Per la prima volta Verona ospita un evento di San Silvestro pensato per i più piccoli, un’idea dell’Amministrazione comunale perché anche i bambini possano vivere in modo speciale questo particolare giorno dell’anno. L’appuntamento, completamente gratuito, è per il 31dicembre in piazza San Zeno, per un pomeriggio di intrattenimento a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini veronesi e non solo, accompagnati da mamma e papà, fratelli e nonni.

Dal piccolo schermo al palcoscenico di piazza San Zeno; i personaggi più amati di Rai Yo Yo faranno festa con i bimbi proponendo le loro migliori performance. Ci saranno infatti Lorenzo Branchetti, meglio conosciuto come Milo Cotogno, il folletto della Melevisione e Laura Carusino, l’amatissima conduttrice de L’Albero Azzuro. Accanto a loro non potevano mancare artisti di strada di fama internazionale: Diego Draghi con uno spettacolare show di clownerie acrobatica e Patrizia Marcato, con un innovativo spettacolo di bolle di sapone.

Non c’è festa senza musica. E infatti i bambini non solo potranno cantare sulle note delle più famose canzoni dello Zecchino d’Oro, ma saranno anche invitati a scatenarsi in pista, da solo o con i genitori, mettendo alla prova la resistenza di mamma e papà. A completare l’offerta, buon cibo, dolci e bevande calde. Il Capodanno dei bambini si inserisce nel più ampio contenitore del Natale a Verona, il programma di eventi che la città ospita durante il periodo natalizio. Non a caso, la location di piazza San Zeno è stata scelta anche per la presenza della pista di ghiaccio, che rimane allestita fino al 6 gennaio.

La prima edizione del "Capodanno dei Bambini", evento gratuito ed aperto a tutti, è stata presentata quest'oggi in municipio. Non ha voluto mancare il Sindaco Federico Sboarina, che ha parlato di «novità assoluta per la nostra città. Abbiamo sempre detto che la famiglia è il centro della società e il suo fondamento – ha detto il sindaco – e, da padre, posso dire che è anche la parte più bella della vita di una persona. In linea quindi con il pensiero che contraddistingue la nostra amministrazione, abbiamo pensato di affiancare ai tradizionali festeggiamenti in piazza Bra, un’iniziativa tutta per i piccoli e le loro famiglie. Un’occasione anche per i genitori di condividere la magia del capodanno insieme ai loro figli, per una serata davvero magica».

Il video spot di presentazione dell'evento

Insieme al Sindaco, l’assessore al Commercio Francesca Toffali, il consigliere comunale delegato alla Famiglia Rosario Russo e gli organizzatori Claudio Zambelli di CZ Eventi e Comunicazione e il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi. «Un’offerta che mancava a Verona, - ha detto l’assessore Toffali - nonostante anche i bambini abbiano il diritto di festeggiare in modo adeguato la fine dell’anno e l’arrivo di quello nuovo. Credo che Verona sia tra le poche se non l’unica città ad offrire questo tipo di iniziativa, che dimostra la sensibilità dell’amministrazione al tema della famiglia. Ringrazio gli organizzatori per aver accolto la nostra idea e per averla concretizzata in pochissimi giorni».

«Offrire ai nostri figli occasioni di crescita, anche attraverso il sano divertimento, vuol dire investire sulla famiglia, a vantaggio di tutta la comunità. - ha commentato il consigliere Russo - L’auspicio è che questo evento sia il primo di una lunga serie».

