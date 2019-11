Capannone di rifiuti a San Massimo: «L'ordinanza del sindaco non basta»

A distanza di otto mesi dalla scoperta, i rifiuti illegalmente stipati dentro una magazzino abbandonato a San Massimo sono sempre lì, con il loro carico di odore neuseabondo e il loro potenziale di minaccia per il quartiere. A San Massimo, si vive con l'incubo che qualcuno appicchi un incendio come già accaduto diverse volte nel Veronese e centinaia di volte nel resto d'Italia.

Il Partito Democratico di Verona tiene ancora alta l'attenzione sul capannone utilizzato illecitamente come discarica in via Lugagnano. Le forze dell'ordino lo trovarono lo scorso febbraio e a distanza di mesi il senatore veronese Vincenzo D'Arienzo chiese al Comune di Verona di attivarsi. Ora, al senatore D'Arienzo, si sono aggiunti il consigliere in terza circoscrizione Sergio Carollo e il consigliere comunale Federico Benini, perché l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza lo scorso 2 ottobre per sollecitare la presentazione di un piano di smaltimento dei rifiuti stoccati illegalmente. Il tempo concesso era di 20 giorni e il mancato rispetto dell'ordinanza poteva costare l'arresto. Il limite però è stato superato e del piano di smaltimento non c'è traccia.