Eros Ramazzotti live in Arena: ecco la scaletta del concerto a Verona

«Verona non vedo l’ora», con queste parole il cantautore italiano Eros Ramazzotti ha dato appuntamento sui social a tutti i suoi numerosissimi fan al tris di concerti in programma questa settimana in Arena.

Il primo live si terrà proprio stasera, martedì 11 settembre, poi si proseguirà giovedì sera e, infine, gran finale ormai da tempo sold out nella serata di sabato 14 settembre.

Eros Ramazzotti porterà sul prestigioso palcoscenico scaligero, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in oltre trent'anni di carriera, anche le canzoni del suo ultimo album "Vita ce n'è". ​Per i più curiosi, ecco quale potrebbe essere la scaletta del live in Arena di Eros Ramazzotti questa sera: