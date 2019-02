Cantieri stradali, chiusa un'uscita della Tangenziale Sud e un tratto di SP21

Il Consorzio di Bonifica Veronese deve intervenire per adeguare il ponticello sullo scolo Panama, nel territorio comunale di Oppeano. Per questi lavori verrà parzialmente modificata la viabilità. Come ordinato dalla Provincia di Verona, per un tratto della Strada Provinciale 21a di Ca' degli Oppi sarà temporaneamente sospesa la circolazione dei veicoli da oggi, 4 febbraio, fino al 16 febbraio. Il tratto che resterà chiuso è quello dal chilometro 2,1 al chilometro 4,5.

E sono in corso i lavori anche di Acque Veronesi per la posa di un impianto di sollevamento reflui e di un tratto di nuova rete fognaria in via Mezzacampagna, a Verona. Per questo a partire da oggi, l'uscita della Tangenziale Sud all'altezza di Bricoman rimarrà chiusa al traffico per dieci giorni. Solo l'uscita lato nord della Tangenziale resterà regolarmente aperta.

Nel frattempo sono terminati gli interventi di Acque Veronesi per il rifacimento del collettore fognario in via Museo, sempre a Verona, e da oggi la viabilità in zona ritornerà alla normalità.

Infine, domani lo sportello di Acque Veronesi in via Vescovado a Bovolone resterà chiuso per la festività del Santo Patrono. Gli utenti potranno contattare il numero verde 800-735300 o recarsi presso qualsiasi altro sportello della società dislocato in provincia.