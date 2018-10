Cantieri, i lavori sulle strade provinciali che modificano la viabilità

Sono necessari alcuni interventi sulla carreggiata all'altezza della rotonda di Poiano, per questo da venerdì 19 ottobre, il traffico diretto da Verona a Grezzana verrà deviato sul tratto già ultimato della nuova sede stradale della Strada Provinciale 6 dei Lessini. Rimarrà invece invariato il percorso dei mezzi diretti in città.

Mentre giovedì 18 ottobre, per due giorni, dalle 8 alle 18, sarà eseguita la manutenzione ordinaria dello spartitraffico di viale Piave a Verona. Sarà chiusa al traffico solamente una corsia, in direzione fiera, quella più vicina all'aiuola che separa i due sensi di marcia.

Questi non sono gli unici cantieri stradali nel territorio scaligero. Continuerà fino al 20 ottobre la chiusura a tratti della Strada Provinciale 47 del Menago, per consentire l'asfaltatura della carreggiata. I lavori interessanto una porzione di dodici chilometri di strada, tra Legnago, Villa Bartolomea e Castagnaro. La chiusura avviene per tratti a seconda dell'avanzamento del cantiere. I lavori sono a cura della Provincia di Verona che ha recentemente emesso un'ordinanza che riguarda la viabilità. È stato istituito il divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore ai 12 metri lungo la Strada Provinciale 13 dei tredici Comuni, dal chilometro 19.3 al chilometro 27.1, nei territori di Bosco Chiesanuova e Roverè Veronese. L'ordinanza si è resa necessaria poiché le caratteristiche di quel tratto di strada provinciale non consentono il passaggio in sicurezza di alcune categorie di veicoli.

Infine, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno dei lavori curati da Anas che hanno previsto la chiusura dello svincolo 3 di innesto tra la Tangenziale Sud di Verona e la Strada Statale 434 Transpolesana. Nell'autostrada A4, invece, continuerà per circa un mese la chiusura del parcheggio Val di Sona Est tra Peschiera e Sommacampagna in direzione Venezia per lavori di ristrutturazione.