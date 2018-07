Vestenanova, due cantieri stradali modificano temporaneamente la viabilità

Sono scattate due ordinanze emesse dalla Provincia di Verona e che riguardano la viabilità a Vestenanova e in parte anche a Badia Calavena.

Per permettere i lavori di manutenzione stradale, sono stati chiusi per 15 giorni due tratti della Strada Provinciale 36. I tratti interessati dal blocco sono quelli che vanno dal km 9,6 al km 15 e dal km 16 al km 16,7 e si trovano tra Vestenanova e Badia Calavena. Mentre alla circonvallazione di Vestenanova è stata ridotta la carreggiata e il limite di velocità (sceso a 30 chilometri orari) in un un tratto della Strada Provinciale 17, dal km 21,9 al km 22,9. La riduzione della carreggiata è dovuta, anche in questo caso, ad un cantiere stradale.