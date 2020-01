Dopo l'Epifania, tre nuovi cantieri per la realizzazione del filobus a Verona

Prenderanno il via domani, 7 gennaio, altri due cantieri per la realizzazione del filobus a Verona.

All'incrocio tra via Dalla Corte e via Banchette saranno realizzate le infrastrutture per il nuovo impianto semaforico. Di dieci giorni è la durata presunta dei lavori. La carreggiata stradale sarà ristretta e se servirà il traffico sarà regolato da movieri e da sensi unici alternati.

Restringimento della carreggiata anche in via Caperle per la realizzazione di una banchina del filobus. In questo caso i lavori potrebbero durare venti giorni.

Partiranno invece giovedì 9 gennaio i lavori per la realizzazione di una banchina in via Fedeli. Previsto un restringimento di carreggiata indicativamente fino a fine mese.

E come i cantieri, continuano anche le polemiche sul filobus. Per il Partito Democratico di Verona non sarà in alcun modo possibile rispettare il termine di scadenza dei lavori fissato per il 31 gennaio 2022. «E quand'anche, per puro miracolo, si riuscisse nell'impresa, il nuovo sistema filoviario non potrebbe entrare in funzione per la mancanza dei parcheggi scambiatori, di cui ad oggi non c'è ancora traccia nemmeno sulla carta - scrivono gli esponenti del PD locale - Con una mozione chiediamo pertanto al consiglio comunale di impegnare la giunta a ricostituire la commissione tecnica già a suo tempo utilizzata per la modifica del mezzo da tramvia a filovia, per pesare tutti i ritardi, fare il punto della situazione sulle cause che perpetuano inaccettabili disagi ai cittadini soprattutto nei quartieri e verificare la possibilità di limitare l'impatto infrastrutturale del filobus magari con un adeguamento del mezzo».