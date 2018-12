Lavori notturni sull'autostrada A4, i cantieri restringono la carreggiata

Interessano anche il tratto veronese della A4 alcuni cantieri notturni programmati per i prossimi giorni. Sono cantieri attivi dalle 20 alle 6 del mattino successivo e costringono ad un restringimento di carreggiata.

In particolare, si segnala che in direzione Venezia si potrà viaggiare su una sola corsia tra Peschiera e Sommacampagna nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 dicembre 2018 e tra Verona Sud e Verona Est nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre 2018.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.