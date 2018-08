Nuovi cantieri sono in programma tra la città e la provincia di Verona

I lavori estivi sulle strade di Verona e provincia proseguono, con nuovi cantieri che apriranno nei prossimi giorni e altri programmati per la fine del periodo di maggiore affluenza turistica.

Agsm ha informato che dal 6 al 24 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17, per procedere con lavori di manutenzione della diga di Chievo, la passerella verrà chiusa al traffico di pedoni, velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Per quanto riguarda il Comune di Verona invece, è stato comunicato che dal 6 al 10 agosto, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, via San Leonardo, nel tratto compreso dal civico 7 fino all’intersezione con via Monte Novegno, sarà chiusa al traffico per consentire i lavori di sistemazione dell’impianto semaforico.

Verrà invece riasfaltata ad inizio settembre la Sp 5 Verona-Lago. Il tratto interessato, lungo circa 2,5 chilometri, sarà quello tra i Comuni di Pastrengo e Lazise e comprenderà il centro abitato di Sacro Cuore.

Il settore Viabilità ha programmato della Provincia di Verona di eseguire i lavori a settembre per limitare i disagi a turisti e operatori diretti sul lago soprattutto nel mese in corso.

L’intervento è inserito nel piano delle asfaltature 2018 a cui la Provincia ha dato il via operativo in luglio, stanziando oltre 10 milioni di euro.

L’importo per la sistemazione della Sp 5 nel tratto indicato supera i 200mila euro.