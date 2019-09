Cantieri in piazza Isolo e via Fincato, arrivano rassicurazioni: viabilità normale a inizio scuole

In vista del primo giorno di scuola, in programma mercoledì 11 settembre, Interrato dell’Acqua Morta e via Colonnello Fincato saranno regolarmente riaperti al traffico. Come previsto, infatti, anche il cantiere che ha interessato la zona di piazza Isolo sarà chiuso, già martedì prossimo.

Questa mattina, l’assessore alle Strade Marco Padovani e il comandante della Polizia Locale Luigi Altamura si sono recati in sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori nell’area di piazza Isolo. Era presente anche il presidente della 1° Circoscrizione Giuliano Occhipinti. L’intervento, iniziato il 26 agosto, si era reso necessario per la sostituzione urgente di 70 metri di condotta fognaria ammalorata.

«Questa è davvero un’importante e positiva notizia per i veronesi. – ha detto l’assessore Padovani – Il cantiere di piazza Isolo, che si trova in una posizione strategica per la viabilità cittadina, sarà sicuramente chiuso entro martedì 10 settembre. Quindi, in vista della riapertura delle scuole, la viabilità sarà completamente ripristinata. Voglio ricordare anche che, nei giorni scorsi, abbiamo chiuso altri due maxi cantieri con ben dieci giorni di anticipo, quello su viale del Lavoro e quello su viale Piave. Entrambe le strade sono state subito riaperte al traffico, con notevoli vantaggi sulla viabilità».

«La chiusura di questo cantiere – ha detto il comandante Altamura – e di quello in via Fincato permettono di riaprire due nodi stradali importanti, prima dell’apertura delle scuole. L’impegno dell’impresa cui sono stati affidati i lavori è stato massimo: hanno lavorato tutti i giorni, anche i festivi e con ogni clima, ma l’obiettivo di concludere l’intervento prima dell’inizio delle scuole è stato raggiunto».