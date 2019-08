Filobus, lavori a Borgo Roma in via Comacchio, via Tunisi e davanti all'ospedale

Ieri sera, 29 agosto, nella sala consiliare della quinta circoscrizione di Verona, in via Benedetti, Amt e Comune hanno illustrato alla cittadinanza i cantieri per la realizzazione del filobus che saranno presto attivati in zona Borgo Roma. Si comincerà da metà settembre a ottobre da via Comacchio, poi ci si sposterà fino a fine anno in via Tunisi e nei primi mesi del 2020 questa parte dei lavori si concluderà in piazzale Scuro.

In via Comacchio, la presenza del cantiere inciderà necessariamente sulla viabilità ordinaria: in parte la strada sarà ristretta e in parte sarà chiusa. Gli accessi alla strada saranno comunque garantiti e vicino alle scuole resteranno i passaggi pedonali.

Finiti i lavori su via Comacchio, si passerà in via Tunisi, dove i veicoli potranno viaggiare su di un solo senso di marcia e dove una parte del cavidotto del filobus era già stata posata nel 2017.

Terminato l'intervento in via Tunisi e passate le feste natalizie, il cantiere si sposterà davanti all'ospedale di Borgo Roma. Come per via Comacchio, anche piazzale Scuro sarà ristretto per consentire i lavoro. Ai mezzi dell'ospedale, naturalmente, sarà sempre garantito l'accesso al nosocomio, come resterà sempre aperto anche il parcheggio del piazzale, mentre saranno modificati i percorsi degli autobus di Atv.