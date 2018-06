Cantieri di Acque Veronesi in città, scattano i divieti e le modifiche alla viabilità

Proseguono gli interventi di manutenzione, monitoraggio e riammodernamento delle reti idriche e fognarie cittadine da parte di Acque Veronesi. La società consortile ha in programma per lunedì 4 giugno un’operazione di verifica straordinaria sul collettore fognario di via Duomo.

L’attività comporterà il divieto di transito alle autovetture in tutta la via, ad eccezione dei residenti. Nella giornata di martedì è previsto un intervento di manutenzione straordinaria ai sottoservizi di via delle Benedettine, nei pressi di Piazza del Popolo.

Per l’intera giornata saranno vietati il transito e la sosta e saranno apportate modifiche alla viabilità nelle vie limitrofe. Sempre per martedì è infine programmato un cantiere in vicolo Brusco, in zona Castelvecchio. Saranno vietate la sosta ed il transito per la durata di 2 giorni.