Filobus, riparte il cantiere di via Del Capitel. Intanto piantati 20 alberi

Proseguono a Verona i lavori per la realizzazione del filobus. Da venerdì 27 dicembre, approttando della pausa scolastica per le vacanze natalizie, riprenderanno le attività di realizzazione dei plinti per i pali di trazione in via Del Capitel sul lato dei numeri civici dispari, nel tratto di via compreso tra le intersezioni Zeviani-Mondadori e Badile-Banchette.

In questo tratto di via Del Capitel verrà quindi istituito il senso unico di marcia verso via Badile, con deviazione dei veicoli diretti a sud su via Banchette e via Badile.

I lavori si concluderanno entro una decina di giorni.

Nel frattempo, oggi 23 dicembre, sono stati piantati venti nuovi alberi. Si tratta di tigli, platani e aceri di circa sette anni e alti già cinque metri. La piantumazione di questi alberi è legata ai cantieri per il filobus ed è stata presentata come un'occasione per la riqualificazione del verde urbano.

