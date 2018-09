Cannabis light. Zelger propone limitazioni e controlli, Pasetto non ci sta

Di fronte alla proliferazione dei punti vendita della cannabis light, smerciata come deodorante o articolo da collezione, ma in realtà utilizzata dagli acquirenti per “uso ricreativo” (per fumarsela), che sarebbe vietato; e in attesa che il Ministro della Salute decida di chiudere questi negozi, anche a seguito del parere negativo del Consiglio Superiore di Sanità, non possiamo che essere preoccupati della loro diffusione anche a Verona, che sembra un invito a “farsi le canne” rivolto ai giovani che presto torneranno sui banchi di scuola.

Così Alberto Zelger, consigliere comunale a Verona per la Lega, ha annunciato la conferenza stampa che si è tenuta lunedì 3 settembre a Palazzo Barbieri, nella quale ha illustrato la sua proposta di delibera, "affinché L’Amministrazione comunale di Verona, nei limiti dei suoi poteri regolamentari, ponga un freno alla diffusione dei punti di vendita della cannabis light". Un atto di indirizzo che ha trovato anche la firma di Andrea Bacciga e Vito Comencini, per contrastare la proliferazione di questi punti vendita.

Riassumendo tale proposta di delibera (che alleghiamo al termine dell'articolo), il consigliere Zelger sottolinea come lo stesso Consiglio Superiore della Sanità, con un documento pubblicato il 10 aprile 2018, abbia espresso le proprie preoccupazioni in merito al consumo della cannabis light. Il politico inoltre ha ribadito che "spesso il consumo di cannabis porta all’uso di droghe ancora più pesanti", mentre a coloro che sostengono che la marijuana sia meno dannosa del'alcol Zelger replica che alcuni studi mostrerebbero come "il consumo moderato di alcol è associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari (seppur non tutte) rispetto a chi non ne fa uso".

Per contrastare queste arrività, è stato proposto dunque di bloccarne l'apertura a meno di 500 metri da istituti scolasti e altri luoghi sensibili, come per le slot machine; vietare l'esposizione di simboli che pubblicizzino la marijuana light; impegnare i commercianti a sconsigliarne l'uso "ricreativo", nonotante per legge non possano fornire suggerimenti sul suo utilizzo; affidare alla Polizia municipale i controlli per verificare che i prodotti in vendita abbiano effettivamente un basso contenuto di THC; obbligare i venditori a registrare le generalità degli acquirenti; ed infine appellarsi al Governo per proibirne la vendita.

Di ben altro parere il presidente di Area Liberal Giorgio Pasetto, che replica ai tre consiglieri con una nota diffusa.