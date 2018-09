Cane Sicuro, a Verona controlli dei microchip nei parchi: 4 non in regola

Sono 37 i cani sottoposti domenica al controllo del microchip da parte della Polizia municipale, di cui solo 4 non in regola.

Il servizio, che ha trovato il riscontro positivo sia da parte dei proprietari dei cani che dalla gente presente nelle aree verdi, fa capo al progetto pilota “Cane sicuro”, avviato a giungo da Comune, Polizia municipale e Canile sanitario, per accrescere trai cittadini l’attenzione per la sicurezza e la cura del loro animale.

Le zone controllate nella giornata del 16 settembre sono state: l’area cani e il parco di via Plinio, per 21 cani esaminati; il Bosco e villa Buri (5 cani controllati); il parco di via Anti (11 cani controllati).

Non in regola solo 4 cani fermati nell’area verde di via Plinio, due con microchip non registrato correttamente e due con cambio di proprietà non comunicato. I proprietari sono stati invitati a regolarizzare la registrazione del proprio cane in tempi brevi, per non essere raggiunti dalla sanzione.

Registrare il proprio cane all’anagrafe canina, con il relativo microchip, è obbligatorio per legge dal 1993 e il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 78 euro ad un massimo di 233 euro. Da 104 euro a 259 invece, la multa per chi non applica il cip entro il terzo mese di vita.

“Un cane microchippato e registrato é un cane seguito con attenzione e, al di lá del doveroso riscontro legislativo, come Amministrazione ci teniamo che Verona sia una città dove i cani siano parte integrante del tessuto sociale, cosa che va di pari passo con l'identificarli e farsene carico responsabilmente – commenta il consigliere delegato alla Tutela degli animali Laura Bocchi -. Ringrazio l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, per aver avviato questo progetto, con Verona ancora una volta capofila in tema di controlli e sicurezza”.