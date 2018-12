Confermate le candidature, ecco chi sono i due aspiranti Papà del Gnoco 2019

Il Comitato del Carnevale Bacanal del Gnoco di Verona, presenterà domenica 10 febbraio i due candidati ufficiali allo scettro del 489° Papà del Gnoco, il sire dell'amatissimo Carnevale veronese.

Si è infatti svolta ieri l'apertura delle buste, con due candidature ritenute valide: quella di Sebastiano Ridolfi detto "Fox", aspirante numero 1, e quella di Francesco Gambale detto "Franz", aspirante numero 2. Il candidato numero 1, fantastic mr. "Fox", si descrive così sul proprio profilo Facebook: «Manager, affamato digitale, speaker radiofonico, attivista LGBT* e occasionalmente Presidente USA».

Mentre per quanto riguarda il candidato numero 2 "Franz", è senz'altro da sottolineare la folta barba bianca al naturale che, sotto il profilo dell'estetica, lo avvantaggia non poco rispetto al suo concorrente, ma il candidato "Fox" non si lascerà certo scoraggiare così facilmente.

Tra le regole che consentono di candidarsi all'ambito ruolo, vi è quella di essere nati a Verona o in provincia, mentre in passato era addirittura necessario essere nati nel quartiere stesso di San Zeno. Trovati i candidati ufficiali, ora non resta che attendere l'appuntamento per la votazione e l'elezione finale del prossimo Papà del Gnoco che si terrà domenica 10 febbraio dalle 8.30 alle 13 in piazza San Zeno.