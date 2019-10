Un aiuto dai runners per combattere un cancro che colpisce gli adolescenti

L’unione fa la forza. E raggiunge risultati oltre le aspettative. Come quello dei running team di Verona in Movimento, che lo scorso 7 settembre hanno fatto festa insieme a scopo benefico, raccogliendo ben 1.250 euro.

L’assegno simbolico è stato consegnato venerdì all’associazione Orchestra per la Vita, che si occupa della ricerca scientifica sul sarcoma epiteloide, un tumore molto raro che colpisce i ragazzi già dall’adolescenza.

Verona in Movimento riunisce alcune delle più importanti associazioni podistiche di città e provincia, come la Straverona, l’Atletica Lupatotina, la Running Km Sport e l’associazione Valdalpone. Uniti dalla passione per lo sport e in particolare per il running, i quattro gruppi sportivi hanno deciso di correre insieme non solo in occasione degli allenamenti e delle gare, ma anche per scopi sociali e benefici.

Da qui l’idea di organizzare un evento aperto a tutta la città, un’occasione anche per far conoscere i valori che muovono il mondo dello sport, tra cui quello della generosità.

Questo è il primo progetto benefico promossa da Verona in Movimento, che sembra intenzionata a nuove gare di solidarietà, come annunciato in municipio, dove il team ha incontrato l’assessore allo Sport Filippo Rando.

«Il cuore grande degli sportivi non si smentisce mai – ha detto Rando -. E questo progetto lo dimostra, tanto più che collaborano insieme diverse realtà, di territori diversi, per vincere insieme la sfida della solidarietà».

Alla conferenza hanno partecipato il presidente della Straverona Gianni Gobbi con Antonio Capriati e Enrico Biondani, Franco Munari dell’Atletica Lupatotina, Anna Zilio e Emanuele Marchi di Team Running km Sport, Gianni Pressi dell’associazione Valdalpone e Andrea Bolzicco di Orchestra per la Vita Onlus.