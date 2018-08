Cancellati altri 2 voli sulla tratta Catania-Verona nella giornata di mercoledì

Non è un buon periodo per Volotea. Per due giorni consecutivi il volo VOE1740 lascia a terra i propri passeggeri, creando loro non pochi disagi. Anche ieri mercoledì 8 Agosto 2018 il volo sarebbe dovuto decollare dall’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania – Fontanarossa alle ore 08:55, per atterrare all’Aeroporto Valerio Catullo di Verona – Villafranca alle 10:40, ma, per motivi che ancora non sono stati resi noti, non ha aperto i portelloni per imbarcare i passeggeri, che giocoforza hanno dovuto organizzarsi diversamente per raggiungere la propria destinazione.