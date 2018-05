Campionato scolastico di ciclabilità, vincono gli studenti del Messedaglia

È il liceo Messedaglia, con 230 ragazzi partecipanti ed una percentuale di adesione pari al 26,8%, la scuola vincitrice della sesta edizione del Campionato Scolastico di Ciclabilità 2017/2018. L'istituto è stato premiato dagli assessori all'ambiente Ilaria Segala e alla viabilità e traffico Luca Zanotto. A studenti e insegnanti è stato consegnato un assegno di 1.500 euro da utilizzare per l'avvio di iniziative di promozione dell'uso della bicicletta da parte dei giovani.

Il campionato è rivolto agli studenti delle superiori ed è finalizzato ad avvicinare i ragazzi all'utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano nel percorso casa-scuola. All'iniziativa hanno aderito le scuole Messedaglia, Giorgi, Fracastoro, Maffei, Copernico-Pasoli, Liceo Artistico Statale e Mondin, Lorgna Pindemonte, per un totale di 7.680 studenti coinvolti, di cui circa 3.900 residenti a Verona. Durante tutto l'anno scolastico i ragazzi si sono impegnati ad effettuare il percorso casa-scuola in bicicletta.

La premiazione si è svolta al temine della Festa in Bicicletta degli studenti che ha visto sfidarsi in una caccia al tesoro gli alunni di sette istituti superiori con i ragazzi del progetto alternanza-lavoro sulla ciclabilità.

L’aumento significativo dei ragazzi che vengono in bicicletta a scuola, passato dall'8,7% del 2017 al 13,5% del 2018, ci stimola a continuare ad investire su questa tipologia di progetti - ha sottolineato l'assessore Segala - Alle scuole saranno assegnati nuovi contributi per l'acquisto di biciclette per le uscite didattiche dei ragazzi. L'obiettivo è coinvolgere sempre più ragazzi nella speranza che lo spostamento in bici diventi per loro una buona abitudine quotidiana. I giovani devono scoprire la bicicletta quale mezzo efficace, salutare ed ecologico per spostarsi in città.

Nel ricordare a ragazzi ed insegnanti l'impegno dell'amministrazione a favore di una nuova mobilità, l'assessore Zanotto ha precisato: "nel giro di alcuni anni da Boscomantico a Porta Nuova, si potrà circolare in bicicletta, con nuovi collegamenti dalla ciclopista del Sole alla Valpolicella. I nuovi tratti realizzati per la ciclopista dell'Adige saranno fondamentali anche per i cittadini veronesi, in particolare per i quartieri Chievo, Saval, Borgo Milano e Stadio. L'obiettivo per il futuro sarà quello di un ulteriore potenziamento della rete ciclabile, con una serie di interventi che ci consentiranno di implementare di quasi 5 chilometri la rete cittadina".