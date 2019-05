Risuona in Comune a Verona la campana da 80 chili in bronzo per le Olimpiadi invernali

È stato un rintocco solenne, con la speranza che sia anche beneaugurante. A Verona, questa mattina, si è chiuso il tour organizzato dal Panathlon Agro Romano a sostegno della candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. E in municipio è risuonata la campana che negli ultimi giorni ha girato le località che potrebbero essere interessate dal grande evento sportivo, tra cui Verona. A dare il ‘gong’, l’assessore allo Sport. Vicino alla campana di bronzo da 80 chili, realizzata per il Giubileo e benedetta da Papa Benedetto XVI, anche la fiaccola di Papa Giovanni Paolo II.

«Sarebbe davvero eccezionale, oltre che un grande motivo di orgoglio, se l’Arena di Verona potesse ospitare la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi – ha detto l’assessore allo Sport Filippo Rando –, ecco perché siamo coinvolti in prima persona a sostegno della candidatura Milano-Cortina. L’iniziativa di oggi va proprio in questa direzione».

Numerose le personalità presenti. Dal presidente del comitato del tour a sostegno della Milano-Cortina 2026 Marcello Nicola Marrocco, al presidente del Panathlon Agro Romano Italo Guido Ricagni. E poi il dirigente dello Sport Vaticano Nicola Vignola, la rappresentante del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare di Padova Manuela Levorato, la presidente di Woman triathlon Italia Antonella Salemi, l’ex campionessa di triathlon Francesca Tibaldi, il presidente del Panathlon Verona 1954 Enrico Mantovanelli, assieme ad alcuni soci, il presidente del Panathlon Brera Luciano Zerbini e il presidente del Panathlon Mantova Adalberto Scemma.