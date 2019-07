La sicurezza stradale diffusa anche nelle aree di servizio veronesi della A4

Non guidare sotto l'effetto di alcol e droga, non superare i limiti di velocità ed allacciare sempre la cintura di sicurezza, non distrarsi guardando telefonino o smartphone mentre si è al volante. Sono questi i principali messaggi che la Polizia Stradale ripeterà questa estate attraverso la campagna di sicurezza stradale #SEISICURO, realizzata in collaborazione con Autostrade per l'Italia.

La campagna è iniziata sabato scorso, 20 luglio, e continuerà fino al 10 agosto; poi riprenderà dal 17 agosto fino all'8 Settembre 2019. Nelle principali aree di servizio della rete autostradale sarà presente il pullman azzurro della Polizia Stradale, il camper di Autostrade per l'Italia, un presidio sanitario della Croce Rossa e un info-point per ricevere aggiornamenti sul traffico real time. Gli agenti della Stradale saranno, inoltre, a disposizione per far provare agli automobilisti una simulazione di guida con un tasso alcolemico elevato e per testare la loro preparazione attraverso quiz sulla sicurezza stradale.

Ai poliziotti della sezione di Verona sono state assegnate sei aree di servizio da cui distribuire gratuitamente etilotest monouso e diffondere pratici consigli per sentirsi sicuri alla guida, in un periodo come quello estivo in cui il traffico aumenta e quindi sale anche il rischio di incidenti.

La campagna #SEISICURO è iniziata sabato scorso nell'area di servizio Scaligera Est, dover ritornerà il 26 luglio, l'1 e il 7 agosto. Nell'area di servizio Scaligera Ovest la campagna di sicurezza stradale farà tappa il 17, il 21, il 25 e il 29 agosto e il 2 e il 6 settembre.