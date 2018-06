Sicurezza, campagna di Confartigianato: "In negozio si entra a volto scoperto"

La Confartigianato di Verona ha lanciato una campagna d'informazione sulle leggi che tutelano l'ordine pubblico e ha messo a disposizione di tutti i suoi associati un cartello da appendere in vetrina. Ciò che è riportato sul cartello lo si può leggere in fondo a questo articolo. In sostanza, si ricorda a tutti i clienti che è vietato entrare in un luogo pubblico o aperto al pubblico indossando caschi o qualsiasi altro oggetto che renda difficoltoso il riconoscimento della persona.

Confartigianato Verona è da sempre molto sensibile all'aspetto della prevenzione della microcriminalità e della sicurezza delle imprese associate - ha affermato il presidente Andrea Bissoli - Furti con destrezza, rapine ed altre azioni criminali, che spesso vengono accompagnati da episodi di violenza, sono purtroppo sempre più frequenti. Un cliente che sta per entrare in negozio con il volto coperto o semicoperto, non solo da un casco, ma anche da cappelli, sciarpe, bandane, grandi occhiali scuri o quant'altro, può rappresentare un segnale di pericolo che deve essere gestito con un certo rigore e anticipo. Da qui l'iniziativa che si basa su un chiaro articolo di legge: in determinati luoghi aperti al pubblico non si entra se non ci si fa vedere in volto. Deve prevalere il buonsenso. Dietro un volto coperto in vari modi non sappiamo chi si celi, e quindi per la nostra sicurezza e anche per quella dei clienti stessi, diventa necessario prevenire. Chiunque è ben accetto, sempre, purché si possa semplicemente vedere in volto, come accade quando ci scattiamo una foto per un documento.