Cambia l'orario del numero verde regionale per l'emergenza Covid-19

Il numero verde di emergenza della protezione civile della Regione Veneto 800 990 009, a disposizione dei cittadini fin dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, cambia gli orari di operatività.

A partire da domani, 12 maggio, sarà in funzione dalle 9 alle 19. La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che tale servizio è indispensabile per gestire anche ogni altro tipo di emergenza che si presenti sul territorio e che la fascia oraria scelta raccoglie già da tempo la stragrande richiesta inerente il Covid-19.

«Ringrazio tutti i tecnici e i volontari che hanno reso possibile quella che è una vera maratona - ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin - Dall'inizio dell'epidemia, sono state gestite circa 10.000 telefonate, con punte di 330-350 al giorno e una durata media per chiamata di circa 4 minuti di conversazione».