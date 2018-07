Comfoter di Supporto, il generale Sperotto lascia la guida al parigrado Tota

Ieri, 3 luglio, nel palazzo della Gran Guardia di Verona si è tenuta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto (Comfoter di Supporto) tra il generale di corpo d'armata Amedeo Sperotto e il parigrado Giuseppenicola Tota. A dare lustro alla cerimonia, la presenza del capo di stato maggiore dell'esercito Salvatore Farina, del viceprefetto di Verona Angelo Sidoti, del sindaco di Verona Federico Sboarina, e di numerose autorità civili e militari, fra cui tutti i comandanti ed i decani dei reparti dipendenti.

Il sindaco, nel salutare il generale Sperotto, lo ha ringraziato per quanto fatto in questi anni, sottolineando l'importanza della sua proposta di attività congiunta di educazione civica nelle scuole e l'alzabandiera in piazza Bra. Il generale Sperotto, nel salutare tutto il personale alle proprie dipendenze, ha ricordato come il merito dei successi del comando sia frutto della professionalità, del lavoro quotidiano, dell'impegno, del sacrificio e della generosità messa in campo da ogni soldato. Ha poi invitato ogni militare ad essere sempre fiero del percorso intrapreso ma umile e coraggioso nell'affrontare una vita di responsabilità e di servizio. Salvatore Farina ha elogiato l'operato del generale Sperotto che ha saputo guidare la complessa articolazione del Comfoter di Supporto, sin dalla nascita, in maniera esemplare.

Il comando conta circa 800 uomini impiegati nelle missioni all’estero e altri 1.200 in operazioni sul territorio nazionale tra cui oltre 50 per l'operazione Strade Sicure nella città di Verona. Tra tutti questi va sottolineata l'opera dei reparti Genio ancora al lavoro nelle zone terremotate a testimonianza della costante e continua vicinanza della forza armata a tutti i cittadini.

Il generale Farina ha concluso il suo intervento augurando il proprio personale "in bocca al lupo" al generale Tota con la certezza che avrà il supporto di preziosissimi collaboratori.