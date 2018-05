Castelnuovo del Garda, viene negata una casa in affitto "perché siamo gay"

Una storia che sembra quasi una favola, con tanto di morale e lieto fine. Una storia dove c'è una coppia che cerca casa e alla fine riesce a trovarla, nonostante le tante difficoltà e purtroppo anche un caso di discriminazione. Perché la coppia è formata da due uomini, Giorgio Colpani e Marco Biasetti, che su Facebook hanno raccontato il triste episodio che è capitato loro a Camalavicina, frazione di Castelnuovo del Garda.

A fine aprile, dopo circa un mese di ricerca, Marco e Giorgio trovano un appartamento che potrebbe fare al caso loro in via Attila a Camalavicina. Ad inizio maggio, raccontano: "dopo aver consegnato tutta la documentazione e fatto regolare proposta economica, i proprietari non ci concedono l'appartamento in affitto, perché non siamo una coppia tradizionale; tradizionale con una mamma, un papà e dei figli". Insomma, niente casa in affitto perché gay.

I due sono rimasti senza parole, ma nel giro di due settimane la favola ha trovato il suo lieto fine. Sabato scorso, 19 maggio, sempre su Facebook, Marco e Giorgio hanno scritto: "È proprio vero che quando si chiude una porta si apre un portone". Infatti, dopo aver incontrato i proprietari, la coppia ha finalmente trovato una soluzione abitativa. "La casa in questione - hanno scritto - è ben più grande di quella vista precedentemente e negata per il fatto che siamo una coppia non tradizionale, siamo in mezzo alla natura e i proprietari disponibilissimi e sorridenti".

Verrebbe da dire "tutto è bene quel che finisce bene", anche se il commento finale della coppia non nasconde l'amarezza per la discriminazione subita. "Nonostante la felicità e l'emozione del momento, rimane l'amaro per ciò che è successo", hanno scritto Marco e Giorgio.