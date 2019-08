C'è anche Verona nel Calendario Pirelli 2020 «Looking for Juliet»

Tra Parigi e Verona alla ricerca di Giulietta. Si intitola proprio «Looking for Juliet», cercando Giulietta, il Calendario Pirelli 2020, realizzato dal fotografo Paolo Roversi. Il calendario è stato realizzato tra la capitale francese e la città scaligera dove è ambientato il dramma di Shakespeare di Romeo e Giulietta e sono nove le donne che hanno prestato il loro volto e il loro corpo alla giovane Capuleti. Sono Claire Foy, Mia Goth, Emma Watson, Indya Moore, Yara Shahidi, Kristen Stewart, Chriss Lee, Rosalia e Stella Roversi.

«Io sto ancora cercando la mia Giulietta e penso che la cercherò per tutto il resto della mia vita, perché in fondo Giulietta non è altro che un sogno», ha dichiarato il fotografo.