Parata di stelle al Filarmonico per la presentazione del calendario Pirelli

Ieri, 3 dicembre, è stato presentato al teatro Filarmonico il calendario Pirelli 2020, incentrato sulla figura di Giulietta e realizzato tra Verona e Parigi dal fotografo Paolo Roversi.

L'autore dell'iconico calendario giunto alle 47esima edizione è andato alla ricerca dell'anima di Giulietta che esiste in ogni donna. Un'anima dalle tante sfaccettature e che è stata incarnata in nove modelle: Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart ed Emma Watson. «Amore e bellezza sono un'ideale, attraversano le epoche e a loro ci si continua ad aggrappare, soprattutto nei momenti bui per salvarsi o anche solo migliorarsi», ha detto Roversi ad Ansa.

In totale sono 58 le immagini del calendario Pirelli, ribattezzato «The Cal», con l'aggiunta di un cortometraggio di 18 minuti in cui si può vedere Roversi impegnato nella ricerca della Giulietta ideale nelle modelle che hanno posato per lui.