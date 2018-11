Calendario carabinieri 2019, c'è Verona. Accenno anche a Peschiera

C'è anche Verona nel calendario 2019 dei carabinieri. E anche un accenno a Peschiera del Garda. Verona si trova nel mese di agosto ed è ben riconoscibile anche in un'immagine, mentre di Peschiera c'è solo una citazione a dicembre scritta quando si parla delle opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo.

Verona e Peschiera non potevano mancare nel calendario del prossimo anno dell'Arma presentato oggi, 29 febbraio, nella Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, e successivamente nel resto dello Stivale. Non potevano mancare perché il calendario 2019 è stato pensato per le ricorrenze dei 40 anni dell'inserimento del primo sito italiano nel patrimonio mondiale dell'umanità Unesco e dei 50 anni dalla nascita dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le tavole del calendario, ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia di Paolo, presentano un una carrellata dei siti italiani tutelati dall'Unesco, tra cui appunto Verona e Peschiera del Garda.

Ed è stato particolarmente orgoglioso Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri di Verona, nel mostrare i primi calendari da lui ricevuti in questa giornata e soprattutto le tavole del mese di agosto in cui si vede il capoluogo scaligero.

Presentata oggi anche l'agenda storica 2019 dei carabinieri, incentrata sul tema «I carabinieri nella letteratura», con uno specifico inserto curato dal professor Pietro Sisto. Viene proposta una carrellata di romanzi dedicati ai carabinieri nel corso dei due secoli della loro storia. Tra le opere dell'Ottocento si trovano il carme «La rassegna di Novara» di Costantino Nigra, con il verso «usi obbedir tacendo e tacendo morir», ma anche «Le avventure di Pinocchio» di Carlo Collodi e «Cuore» di Edmondo De Amicis.

Gallery