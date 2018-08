Caldo, ancora ondate di calore a Verona almeno fino a mercoledì

Rimarranno ancora al livello di allerta massimo (livello 3) le condizioni del caldo previste per la città di Verona. Il capoluogo scaligero è infatti inserito nel sistema nazionale di prevenzione delle ondate di calore, coordinato dal ministero della salute, che fino a settembre emette periodicamente dei bollettini per informare i cittadini su eventuali bombe di calore. E questi saranno giorni davvero difficili per i veronesi. Sia domani che mercoledì, 7 e 8 agosto, si prevedono condizioni di elevato rischio per il tanto caldo. Le temperature del mattino saranno stabili intorno ai 25 gradi, mentre nel pomeriggio potranno raggiungere picchi di 34 gradi. E la temperatura percepita potrà essere di 36 gradi.

Il ministero ricorda il numero di pubblica utilità 1500, a cui ci si può rivolgere per ricevere consigli su come affrontare il caldo e per ottenere informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio.