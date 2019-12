San Giovanni Lupatoto tranquillizzata. «Nessun inceneritore a Ca' del Bue»

Mercoledì scorso, 11 dicembre, si è tenuto il consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto (qui la registrazione) a cui il sindaco Attilio Gastaldello ha invitato l'azienda Agsm per avere delle delucidazioni sul futuro dell'impianto di smaltimento dei rifiuti di Ca' del Bue. A rappresentare l'azienda veronese c'era il dirigente Francesco Berton, a cui Gastaldello ha chiesto un'illustrazione dei futuri progetti per l'impianto, così da spegnere quelle polemiche nate dal timore di una possibile accensione di un inceneritore a Ca' del Bue.

Berton ha assicurato che a Ca' del Bue non verrà fatto nessun inceneritore, ma l'impianto sarà riconvertito per produrre biogas. Attraverso la lavorazione dell'umido dei rifiuti, Ca' del Bue potrebbe produrre metano da immettere nella rete Snam e da riprendere poi per poterlo utilizzare come carburante per i mezzi di trasporto pubblici, ad esempio. Il dirigente di Agsm ha poi aggiunto che per il trattamento della frazione umida dei rifiuti saranno utilizzate delle nuove attrezzature che diminuiranno la produzione di odori sgradevoli.