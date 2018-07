Ospedale Orlandi, ricorso del Comune di Bussolengo contro la Regione

Passata l'inaugurazione dell'ospedale Magalini di martedì 3 luglio, sono continuati i traslochi dei reparti dell'ospedale Orlandi di Bussolengo a quello di Villafranca. Mentre oggi, 5 luglio, è l'ultimo giorno di attività del pronto soccorso di Isola della Scala che da domani sarà attivo sempre al Magalini.

Giorno dopo giorno, l'Orlandi viene spogliato dei suoi reparti e dalla prossima settimana si comincerà a ragionare su come riempire la struttura sanitaria di Bussolengo di quelle specialità previste dalle schede ospedaliere approvate dalla Regione. Nel frattempo, però, a Bussolengo è avvenuto un cambiamento non da poco. Al ballottaggio dello scorso 24 giugno le elezioni sono state vinte dal candidato sindaco Roberto Brizzi, il quale in questa primi giorni di luglio ha composto la sua giunta. La prima riunione dell'organo esecutivo del Comune si è svolta ieri ed è stata presa una decisione promessa in campagna elettorale: è stato affidato l'incarico legale per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro le schede ospedaliere.

La scelta di ricorrere contro la Regione è un atto dovuto, una necessità che abbiamo colto dalla popolazione durante i mesi scorsi e ancor di più, durante la campagna elettorale - ha commentato Brizzi - Una volontà, la nostra, che contrasta con le posizioni e le decisioni assunte dalla precedente amministrazione, e che ci vede in prima linea, a fianco di tutti i cittadini che ritengano sia corretto e doveroso fare di tutto perché sia mantenuto un livello qualitativo e quantitativo di eccellenza dei servizi sanitari pubblici del nostro territorio. Confidiamo nel sostegno di tutti coloro che credono che l'ospedale Orlandi non possa e non debba diventare una struttura sanitaria di Serie B, declassato e svuotato di reparti che invece sono fondamentali per mantenere una fisionomia di Ospedale pubblico per acuti.

E in opposizione alle scelte della Regione, il Comune di Bussolengo ha disertato l'inaugurazione del Magalini. Inaugurazione a cui però ha partecipato il Comitato per la Salvaguardia dell'ospedale Orlandi, altra voce critica contro la riforma sanitaria dell'ovest veronese approvata a Venezia.