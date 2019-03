Bussolengo centro della protesta contro le schede ospedaliere della Regione

È soprattutto Bussolengo il centro delle polemiche nella provincia di Verona sulle nuove schede ospedaliere approvate dalla giunta regionale del Veneto. Il riordino delle strutture ospedaliere viene giudicato dai comitati cittadini un declassamento per l'Orlandi. Una preoccupazione condivisa anche dal sindaco Roberto Brizzi che ha intenzione di organizzare una riunione aperta a cui invitare i consiglieri regionali che fanno parte della quinta commissione. È, infatti, in commissione che si è spostata la discussione del documento prima del definitivo approdo in consiglio regionale per il via libera definitivo.

E tra i consiglieri regionali della quinta commissione c'è il bussolenghese Andrea Bassi, pronto ad una nuova battaglia per il suo ospedale dopo quella non andata a buon fine per le precedenti schede ospedaliere dell'Orlandi. «L'Orlandi viene definitivamente cancellato dalla lista degli ospedali ed inserito in quella dei centri riabilitativi, in sostanza l'anticamera della chiusura - spiega Bassi - E sembrano esserci anche ulteriori restrizioni ed arretramenti a livello di prestazioni e servizi che saranno erogati all'Orlandi».

Prova a buttare acqua sul fuoco l'ex assessore regionale alla sanità e attuale sottosegretario alla salute Luca Coletto.