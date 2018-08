Bussolengo, cena in corso Mazzini per celebrare la pesca e l'estate

Festa d'Estate e Mostra delle Pesche, due eventi in uno a Bussolengo per sostenere e valorizzare il territorio.

La Festa d'Estate inizierà giovedì 23 agosto con una novità, una cena allestita in corso Mazzini ribattezzata Profumo di Pesca. La pesca sarà infatti l'ingrediente di tutti i piatti dall'antipasto al dessert. Domenica 26 agosto sarà il giorno della 44esima Mostra delle Pesche, l'esposizione delle migliori pesche della stagione 2018. "Una competizione ed un vanto, per la qualità del prodotto, che con il marchio Principesca si distingue per la tracciabilità e per l'assoluta freschezza", ha dichiarato Gianluca Fugolo, presidente del Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina.

Andremo a premiare l'eccellenza di un prodotto che rappresenta già un'eccellenza nel mercato delle pesche nazionale - ha aggiunto l'assessore all'agricoltura di Bussolengo Giovanni Amantia - Negli ultimi anni, con l'introduzione dei marchi e dell'Igp, i produttori hanno sentito il bisogno di ideare un marchio per qualificare maggiormente le proprie pesche e ci sono riusciti grazie all'aiuto delle amministrazioni di Bussolengo e Pescantina, così è nato il marchio Principesca. La produzione della pesca Principesca è legata in particolare al territorio dei comuni di Pescantina e Bussolengo. Il prodotto è commercializzato esclusivamente tramite il mercato e deve essere raccolto in giornata. Con la Principesca il mercato qualifica una fascia di prodotto superiore, un prestigio sia per le aziende che lo producono che per la terra di Bussolengo e Pescantina da sempre culla della peschicoltura.

L'assessore alle manifestazioni e alla promozione turistica Massimo Girelli ha focalizzato l'attenzione sul programma dei quattro giorni dichiarando che "la festa è stata volutamente strutturata con iniziative diversificate per accontentare il più possibile le esigenze di tutti offrendo eventi di qualità, ma con un occhio di riguardo sempre al portafoglio del Comune al fine di contenere le spese".