Tangenziale Nord, contro le buche Businarolo (M5S) interroga il ministero

Dopo le giornate di maltempo di marzo, il consigliere regionale Andrea Bassi aveva interrogato Anas per chiedere la sistemazione delle buche sul tratto di tangenziale che dal casello di Verona Nord porta in Valpolicella. Ora, la questione arriva sul tavolo del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, grazie ad un'interrogazione della deputata veronese del M5S Francesca Businarolo, che ha detto: "In Tangenziale Nord nel corso del tempo, sono stati eseguiti meri lavori di ripavimentazione che, nel lungo termine, hanno compromesso ulteriormente l'uniformità del tratto stradale".

Nella sua interrogazione, la deputata fa notare come la strada non abbia avuto benefici nemmeno a seguito dall'approvazione del "Contratto di Programma 2015" e del "Piano pluriennale Anas 2015-2019", che prevedeva uno stanziamento di oltre 20,2 miliardi di euro per oltre 3.600 km di strade.