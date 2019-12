Businarolo (M5S): «In Veneto, 386 aziende in mano alla criminalità»

Ha coinvolto anche il Veneto, il recente blitz delle forze dell'ordine che ha permesso di arrestare più di 300 cittadini legati alla 'ndrangheta. Un fatto che rende ancora più concreti i timori espressi dagli imprenditori locali e ascoltati dalla deputata veronese del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia di Montecitorio.

La Businarolo cita anche una ricerca presentata non molto tempo fa a Cerea e realizzata dall'università di Padova, secondo cui sarebbero 386 le azione venete infettate dalla criminalità organizzata. E di queste 13 sarebbero in provincia di Verona. «Dati devastanti - ha commentato la deputata 5 Stelle - Le dimensione delle aziende coinvolte sono medio grandi e la mancanza di liquidità è il fattore decisivo per convincere gli imprenditori ad accettare le offerte dei gruppi criminali. Lo confermano anche alcuni magistrati: come afferma la dottoressa Licia Marino, presidente della Sezione del Riesame, sono ancora troppi pochi gli imprenditori che denunciano. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli imprenditori onesti lavora nella paura. Si tratta di una situazione in cui è necessario intervenire. Personalmente ritengo prioritaria la revisione dei codici deontologici, in particolare per i professionisti, come i commercialisti, che sono sempre più cerniera tra il mondo delle imprese e quello criminale. Sarebbe un segnale importante contro i boss e a sostegno degli imprenditori onesti che spesso si sentono soli di fronte alle difficoltà e alle prospettive future».