Testi, pc, tabet, ebook. In aiuto delle famiglie arriva il "Buono Libri"

Da venerdì 14 settembre e fino al 15 ottobre le famiglie, con figli che frequentano l’anno scolastico 2018/19, potranno richiedere il “Buono Libri e Contenuti didattici alternativi”.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti in Veneto per la copertura totale o parziale dell’acquisto dei libri di testo, ma anche, e fino a un massimo di 100 euro, per spese di acquisto di supporti tecnologici come computer, tablet, lettori di libri digitali.

Come precisato nel bando, il contributo sarà riconosciuto prima a quelle famiglie che rientrano nella fascia di reddito Isee inferiore o uguale a 10.632,94 euro e poi, nel caso ci sia ancora disponibilità di risorse, a quanti rientrano nella fascia Isee fino a 18 mila euro. Ogni contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

Nello scorso anno scolastico sono state liquidate 1442 richieste di “Buono Libri”, con un rimborso pari al 100% della spesa documentata, per le famiglie con un valore Isee fino a 10.632,94 euro, e pari al 97% della spesa documentata, per le famiglie con un valore Isee fino a 18 mila euro. Complessivamente sono stati rimborsati 265.483,58 euro.

Possono richiedere il “Buono Libri” gli studenti che frequentano scuole secondarie di I° e II° grado statali, paritarie e non paritarie (incluse nell’Albo regionale delle Scuole non paritarie), ma anche istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto.

La domanda può essere compilata esclusivamente via web, collegandosi al sito http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb e seguendo le istruzioni indicate nella parte riservata al “Richiedente”.

Una volta completata, la domanda insieme al documento di identità (o al titolo di soggiorno valido per i cittadini non comunitari) e alla documentazione della spesa, va inviata a Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili – via Bertoni 4, 37122 Verona. L’invio deve essere completato entro il termine perentorio delle ore 12 del 15 ottobre.

Sono tre le modalità previste per l’invio della domanda: via mail all’indirizzo servizi.educativi@pec.comune.verona.it, via fax al numero 045.8079640 e tramite raccomandata.

Coloro che non possiedono un collegamento Internet possono utilizzare la postazione presente in Via Bertoni 4, esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni, contattare Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili del Comune di Verona, via Bertoni 4, Ufficio Assistenza Scolastica, tel. 045/8079619 - 9629, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.