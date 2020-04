Coronavirus, cominciata la consegna dei buoni spesa a Castelnuovo

A Castelnuovo del Garda, è partita la consegna dei buoni spesa introdotti per l'emergenza coronavirus. Gli stessi amministratori comunali stanno provvedendo a recapitare a domicilio i buoni per l'acquisto dei generi alimentari di prima necessità ai cittadini bisognosi che ne hanno diritto.

«Sono state oltre 300 le domande presentate in Comune e lavorate in tempi rapidi dall’assessorato ai servizi alla persona - fa sapere il sindaco Giovanni Dal Cero - La distribuzione dei buoni è iniziata dalle famiglie di uno o due componenti, poi passeremo ai nuclei familiari più numerosi».

Questi i criteri per l’erogazione dei fondi adottati dall'amministrazione comunale: 160 euro per le famiglie di una sola persona, 240 euro per i nuclei di due persone e 360 euro per le famiglie di tre o più persone. Sul sito del Comune è consultabile l’elenco degli esercizi commerciali nei quali sono spendibili i buoni.

La distribuzione dei buoni è stata accompagnata dalla consegna di alcune colombe artigianali, dono di un esercizio commerciale del paese, agli ultra 80enni che festeggiano il compleanno in questi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.