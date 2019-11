Castelnuovo, alpini consegnano buoni spesa per famiglie in difficoltà

Il gruppo alpini di Castelnuovo del Garda ha consegnato in municipio 15 buoni spesa del valore di 25 euro ciascuno, destinati a famiglie in difficoltà. I buoni, che verranno gestiti dalle assistenti sociali, sono frutto del denaro raccolto durante la Festa dell'Uva di settembre e sono spendibili al piccolo supermercato del paese «La mia bottega».

Ad accogliere la rappresentativa di volontari, il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero e l'assessore ai servizi alla persona e alla famiglia Marilinda Berto. «Un altro prezioso aiuto per le famiglie in difficoltà economiche - ha commentato il sindaco - Ringrazio il gruppo alpini che ancora una volta non ha voluto far mancare il suo generoso supporto alla parte più fragile della nostra comunità».